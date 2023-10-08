Osmanlı torunu Kayıhan Osmanoğlu'ndan İslam dünyasına Filistin çağrısı!

Sözlerine, "Bugün, Filistin topraklarında yaşanan zulme karşı birlik olma ve destek gösterme vakti geldi." diyerek başlayan Osmanoğlu, "İçimizdeki Osmanlı’nın kandan ve candan torunları olarak, dedelerimizin emaneti, Ümmet-i Muhammed’in (sav) izzet ve şerefi olan Filistin-Mescidi Aksa ve çevresini son nefesimize kadar savunmaya ant içiyoruz. Sultan Abdülhamid Han’ın izinde yürüyoruz. O, 'Filistin’den bir parça toprak vermektense vücudumdan bir parçayı vermeye razıyım' demişti." ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, "Biz de aynı kararlılıkla, Filistin’in özgürlüğü ve halkının haklarını koruma konusundaki kararımızı ilan ediyoruz. Siyonist İsrail, Filistin ve Gazze topraklarındaki ablukayı kaldırana kadar, Filistinli tutsakları serbest bırakana kadar, Mescid-i Aksa’dan tamamen çekilene kadar, onlara karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. Filistin’deki mücahit kardeşlerimizin cihatlarına dua ediyor, Allah-u Teala’dan onları muzaffer kılmasını diliyoruz." dedi.

Açıklamasının devamında Bakara Suresi 250. ayet-i kerimesine dikkat çeken Osmanoğlu, şöyle konuştu:

Dualarımız şu ayetle güçleniyor:

“Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.” (Bakara Suresi, 250)

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Gazze’deki kardeşlerimize özellikle son saldırılarda gösterdikleri direniş ve cesaret nedeniyle desteklerimi sunuyorum. Onların acılarını paylaşıyor ve haklı davalarını savunuyoruz. İnsan haklarına saygı ve adalet için barışçıl bir çözüm bulunmalıdır. Gazze’ye dayanışma ve destek göstermek, barış yolunda atılan önemli bir adımdır. Umarım yakın bir gelecekte bu acı dolu dönem sona erer ve tüm insanlar için barış ve güvenlik sağlanır. Gazze’nin yanındayız, Filistin’in yanındayız...