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Yerel

Osmanlı mirası alevlere teslim oldu

Şanlıurfa'da Osmanlı döneminden kalma tarihi Millet Hanı’nda biriken çöp yığınları, çocuklar tarafından ateşe verildi. Siyah dumanların yükseldiği handa, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 16:48:00 -

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde bulunan tarihi Millet Hanı’nda çıktı.

İddiaya göre han avlusunda hırdavat malzemesi toplayan iki çocuk, han içerisinde bulunan çöp yığınını da ateşe verdi. Handa dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına tazyikli su ile müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa’da Osmanlı döneminden kalma tarihi Millet Hanı, Yavuz Sultan Selim tarafından 1517 yılında inşa ettirildi. Şanlıurfa Valiliğinin girişimleriyle 3 yıl önce etrafı tellerle çevrilen ve koruma altına alınan tarihi hanın restorasyonu bitirilemeden tekrar durdurulmuştu.

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