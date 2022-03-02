Osmanlı hekimleri önerdi! Kurtları döküyor

Bağırsak kurtlarından çörek otuyla kurtulabilirsiniz. İshal, kusma, hâlsizlik, kansızlık, kilo kaybı gibi sorunlara neden olan bağırsak kurtları hem çocuklarda hem yetişkinlerde görülüyor.

15. yüzyılda yaşadığı bilinen Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde adı duyulan bir hekim olan İbn-i Şerif'in kurtları döken tariflerini bir araya getirdik.

Büyükler için kurtları döken yöntem

Sarımsakların kabuğu soyulur, dövülür. Aynı miktarda çekirdeksiz kızıl üzüm dövülüp sarımsakla karıştırılır. Ceviz kadar yuvarlak haplar yapılır. Birkaç gün, sabahları ve geceleri ikişer üçer tane yutulur. Solucanlar düşer.

Küçük çocuklar için kurtları döken yöntem

Yaş şeftali yaprağı dövülüp sıkılarak suyu karınlarına sürülür, solucanlar düşer. Çörek otu dövülüp sirke ile karıştırılarak küçük çocukların karnına ve göbeğine yakı yapılırsa solucanları düşürür. Çörek otu dövülüp şeftali yaprağı suyuyla karnına yakı yapılırsa da iyi etki yapar.

Küçük çocuklar için denenmiş başka bir yöntem

Tamamen denenmiştir. Şîrûgan ile pekmez helvâsı pişirilir, sabah sabah sıcakça küçük çocuklara aç karnına yedirilir. Eğer solucandan karnı büyümüşse hepsini düşürür, karnının büyüklüğünü giderip iyileştirir. Sağlıklı hale getirir.

Çörek otunu deneyin

Dövmeden sabah sabah açla büyük kişiler biraz yeseler solucanı acayip düşürür. Balgamları göğüsten söker. Balgamdan olan eski öksürüğü iyileştirir. İnsanı besler. Denenmiştir, solucana horâsânîden daha iyidir. Onun düşüremediğini bu düşürür. Fakat harâreti olan kişiye uygun değildir.