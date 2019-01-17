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Osmanlı hanedanı sürgününün son tanığı vefat etti

- Osmanlı hanedanının sürgün edilişinin son tanığı olarak bilinen I. Abdülmecid'in torunu Bilun Alpan Sultan ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti

17 Ocak 2019 Perşembe 15:22
Osmanlı hanedanı sürgününün son tanığı vefat etti

BEYRUT (AA) - Osmanlı hanedanının 3 Mart 1924'te sürgün edilişinin son tanığı, I. Abdülmecid'in torunu Bilun Alpan Sultan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta vefat etti.

Birinci Abdülmecit soyundan Sintiya Yavuz Alpan Osmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada halası Bilun Alpan'ın (101) ilerleyen yaşına bağlı sağlık sorunları nedeniyle bugün evinde vefat ettiğini belirtti.

Alpan Sultan'ın yarın öğle veya ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getiren Osmanoğlu, 1918 doğumlu halası Alpan'ın 5 yaşındayken Türkiye'den ayrıldıktan sonra Fransa'ya gittiğini, oradan Kudüs daha sonra da Lübnan'a gelerek 1929'dan beri burada yaşadığını aktardı.

Sürgünü yaşayanlar arasındaki son hanedan üyesi Bilun Alpan'ın yaşam hikayesi 2017 yılında bir belgesel filmiyle anlatılmıştı.

Belgesele göre Bilun Sultan'ın hayat hikayesi şu şekilde:

"Alpan'ın ailesi sürgünden sonra önce Avrupa'ya gider. Sonra tüm hayatlarını geçirdikleri Ortadoğu'ya geri dönerler. Önce Filistin'e daha sonra Lübnan'a geçen hanedanın kadınları 1952, erkekleri ise 1974'te affedilir ve yurda dönmelerine izin verilir. Bilun Alpan 1989'da yerleşmek amacıyla Türkiye'ye geldiğinde, Beyrut'taki evinin iç savaşta yağmalandığını öğrenir. Türkiye'de de hayal kırıklığına uğrayınca bundan sonra asla evinden ayrılmak istemez."

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 15:22
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