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Aktüel Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Aktüel

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 00:15:44 -
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

OSMANİE (AA) - Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, asayiş büro ekipleri kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.Ç.S, A.G, K.G. ve H.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin oturdukları yerlerde yapılan aramada 14 gram metamfetamin, 7 gram esrar, 4 gram sentetik esrar, 1 ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 15 fişek, 2 tüfek ve tüfeğe ait 7 adet fişek, 7 bin 500 lira,1 altın kolye, 1altın bilezik, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanmak için aparatlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği belirtildi.

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