Yerel Osmaniye'de sağanak vurdu! Toprakkale sokakları göle döndü, vatandaş motosikletliyi çamurdan kurtardı!
Yerel

Osmaniye'de sağanak vurdu! Toprakkale sokakları göle döndü, vatandaş motosikletliyi çamurdan kurtardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Osmaniye'de sağanak vurdu! Toprakkale sokakları göle döndü, vatandaş motosikletliyi çamurdan kurtardı!

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kısa sürede cadde ve sokakların suyla dolduğu ilçede, sürücüler trafikte ilerlemekte büyük güçlük çekti. Yağışın şiddetiyle bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, yollarda biriken çamurlar tehlike saçtı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde aniden bastıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Toprakkale'de etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, cadde üzerinde seyir halinde olan bir motosiklet çamura saplandı. Motosiklet sürücüsünün yardımına yoldan otomobille geçen vatandaşlar koştu. Vatandaşların desteğiyle motosiklet çamurdan çıkarıldı. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeden geçen Karaçay Deresi'nin debisi de yağışla birlikte yükseldi. Artan su seviyesi nedeniyle dere çevresinde tedbirler artırılırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin bölgeyi takip ettiği öğrenildi. Yağmurun etkisini yitirmesinin ardından belediye ekipleri bölgede su tahliye çalışması başlattı. Ekipler, biriken suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

