Ramazan genelgesi Anayasa’nın emri

HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ve tüm okullarda “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinlikler düzenlenmesini öngören genelge laikçi yobazları kudurturken, uygulamanın önünde hiçbir engel bulunmuyor. Azgın azınlığın, dava edeceğini söylediği genelgenin, pedagojik olarak zaten gerekli ve faydalıyken, hukuki dayanağının da sapasağlam olduğu ortaya çıktı. Genelgenin hem Anayasaya’nın başlangıç kısmındaki ilkelere hem de 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2,10 ve 11 numaraları maddelerine uygun olduğu öğrenildi.

ANAYASA EMREDİYOR

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın, 1995 yılında 4121 sayılı Kanun’la güncellenen “Başlangıç kısmı”nda yer alan; “Türk milli menfaatleri”, “Türklüğün tarihi ve manevi değerleri”, “Türk vatandaşının milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu”; “Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu”, şeklindeki ilkelerle birebir uyum gösteriyor.

Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 10. Maddesi’ndeki, “Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem vermek” ifadeleri de bu tür etkinliklerin yapılmasının önünü açıyor. Ayrıca Kanunun 11 numaralı Maddesinde yer alan “Manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışmak” ibaresi, MEB Bakanı Yusuf Tekin imzalı genelgeyi destekliyor.

SON ÇIRPINIŞLARI

Konuyla ilgili gazetemize konuşan HAKDER Başkanı Avukat Bülent Demir ise şunları söyledi: “Türkiye eski Türkiye değil, yeni Türkiye milli iradeye saygılı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir şekilde hızla dünyada hak ettiği yeri konumu almaya başlıyor. Ancak bu bazı yurt dışı kaynaklı mihraklar, mahfiller ve onların yerli tetikçi işbirlikçileri tarafından tabii hazmedilmiyor. Hazmedilmesi mümkün değil. Yeni Osmanlı hayata geçiyor, canlanıyor. Burada yapılmak istenen eğitimle, milli ve manevi değerlerine bağlı dindar nesil yetiştirmek istenen sisteme taş koymaktır. Son çırpınışlarıdır. Demokratik, laik söylemler altında aslında sataşmak istedikleri mihrak Müslümanlar ve İslam’dır. Yasal dayanağı mevcut olan bu uygulamalara artarak devam etmesini bekliyoruz.” Şer cephesine direnen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dün de konuya ilişkin, “Şu an okullarımız cıvıl cıvıl. Bu duygular, bu hisler yaşatıldığı sürece milli birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecektir” dedi.