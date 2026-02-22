  • İSTANBUL
Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz'ün acı günü: Annesi vefat etti
Gündem

Caferilerin lideri Selahattin Özgündüz'ün acı günü: Annesi vefat etti

Türkiye Caferiler Lideri Selahattin Özgündüz’ün annesi Hacı Susen Özgündüz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat haberini CAFERİDER Genel Başkanı Hasan Babur duyurdu.

Bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Selahattin Özgündüz’ün annesi Hacı Susen Özgündüz yaşamını yitirdi. Vefatı, Hasan Babur sosyal medya hesabından duyurdu. Babur, paylaşımında Bakara Suresi’nin 156’ncı ayeti olan “Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz” ifadelerine yer vererek, merhumeye Allah’tan rahmet diledi.

Babur açıklamasında, yarım asırdır Ehl-i Beyt mektebinin bayraktarlığını yapan ve ömrünü bu davaya vakfeden bir evlat yetiştiren merhumeye rahmet ve mağfiret temennisinde bulunarak, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

