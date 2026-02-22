Hizmet binasını peşkeş çekmişler

HABER MERKEZİ

Başkanlığını M. Oktay Aksu’nun yaptığı Sarıyer Belediyesi’nin kamu binalarını üçüncü şahıslar üzerinden yandaşlara kiraladığı ortaya çıktı. Belediyenin kamu yararı ilkesini ihlal ederek hazineye ait olan Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’ni belediye ile hiçbir alakası olamayan Bilal Mavi üzerinden sözde sanatçılara verildiği öğrenildi. Kültür merkezinin Mavi tarafından 2,5 milyon TL bedelle Müjdat Gezen’e kiralandığı belirtildi. İddiaya göre, Gezen’in bu süreci yürüten yetkilisi Mehmet Uslu, Mavi’nin hesabına 1 milyon 900 bin TL yatırdığı kalan 600 bin TL’nin ise elden teslim edileceğini bildirdi. Ancak Gezen’in toplam bedelin kalan 600 bin TL’lik kısmını ödemediği gerekçesiyle kültür sanat merkezine girişine izin verilmediği belirtildi. Yaşanan skandalı ise kira bedelini ödemediği için kültür merkezine alınmayan sözde oyuncu Gezen’in, Özgür Özel’e şikâyeti sonrası açığa çıktığı kaydedildi. Skandalı Akit’e anlatan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, şunları söyledi: “Söz konusu Boğaziçi Kültür Merkezi’nin bulunduğu alan Milli Emlak tarafından Sarıyer Belediyesi’ne kamu yararı gözetilerek tahsis edilmiştir. Binanın asla ticari bir amaçla kullanılamayacağını ve bir başkası tarafından da üçüncü şahıslara kullandırılamayacağı ifade edilmiştir. Hüküm açıktır. Kesinlikle bir ticari amaçla kullanılması mümkün olmayan bu yeri siz nasıl Uraz Kaygılaroğlu gibi, Müjdat Gezen gibi ve onlarca sanatçıya, üçüncü şahısların hesaplarına paralar yatırmak suretiyle, kiraya verdiniz mi? Sorumlular hesap vermeli.”