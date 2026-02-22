  • İSTANBUL
Gündem
Gündem

Muğla'da heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatıldı!

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Arsa Mahallesi yolunda toprak kayması meydana gelirken, yolu ulaşıma kapatan ekipler çalışma başlattı.

Son zamanlarda olumsuz hava şartlarından dolayı yaşanan toprak kaymalarına bir yenisi daha eklendi. Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bağlıağaç Mahallesi’nde dün saat 23.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle Arsa Mahallesi yolu ulaşıma kapatıldı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, güvenlik önlemleri alarak, temizlik ve yol açma çalışmalarına başladı.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli de bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve ekiplerden bilgi aldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

