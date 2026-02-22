İstanbul, Eyüpsultan'da 3 farklı noktada yangın! Ekipler olay yerinde

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde iki iş yeri ve bir tamirhanede yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi, Pirinççi Mahallesi, Pirinççi Yolu Sokak'ta, çöp kovası ve kömür üreten 2 iş yeri ile bitişinde yer alan çöp arabası tamiri yapılan serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

İşte olay yerinden görüntüler...

 

 

