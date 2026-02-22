  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu
Gündem

İmamoğlu’nun’VİP’ tutukluluğu sona erdi! Adalet yerini buldu

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Cezaevini siyasi şov merkezine çeviren Ekrem İmamoğlu’nun saltanatı, Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek’in kararlı duruşuyla yerle bir oldu.

Yıllardır her fırsatta devleti ve yargıyı hedef alan, tutuklu bulunduğu SİLİVRİ Cezaevi’ni adeta bir "siyasi PR" ofisine dönüştüren Ekrem İmamoğlu’na kötü haber geldi. Kamuoyunda uzun süredir rahatsızlık uyandıran, "mahkeme salonunda yargılama mı izliyoruz yoksa şov mu?" sorularına neden olan o laubali süreç, ADALET BAKANLIĞI’nın yeni dönem hamleleriyle son buldu.

 

Siyaset sahnesi değil cezaevi!

Göreve gelmesiyle birlikte yargıdaki hantallığa ve imtiyazlı tutumlara savaş açan Akın Gürlek, adaletin sadece mahkeme salonunda değil, cezaevi koridorlarında da eşit tecelli edeceğini gösterdi. İmamoğlu’nun cezaevini "yol geçen hanı" gibi kullanmasına, her gün onlarca ziyaretçiyle siyasi manevra yapmasına ve cezaevi disiplinini hiçe sayan "konforlu" tutukluluğuna yasalar çerçevesinde dur denildi.

 

Akın Gürlek "gürül gürül" geldi

Milletin vicdanını yaralayan bu "VIP tutukluluk" tiyatrosu, Akın Gürlek’in bakanlık makamındaki tavizsiz tutumuyla dağıtıldı. Yeni alınan yasal tedbirlerle birlikte:

  • İmamoğlu, diğer tüm mahkum ve tutuklularla aynı sınırlamalara tabi tutulacak.
  • Cezaevi idaresi üzerindeki o suni baskı mekanizması tamamen kırıldı.
  • Silivri Cezaevi artık bir siyasi propaganda merkezi olarak değil, infaz kurumu olarak anılacak.

Milletin beklentisi buydu: Kimse kanunlardan üstün değildir ve hiçbir suçlu, mahkumiyetini bir kahramanlık hikayesine dönüştüremeyecektir. Akın Gürlek yönetimindeki ADALET BAKANLIĞI, devletin otoritesini ve hukukun üstünlüğünü en sert şekilde hissettirmeye kararlı.

1
Yorumlar

Abdullah

Önceki adalet bakanı CHP li miydi veya mevzuat mı değişti demekki oluyormuş böyle yapmayanlara hesabı sorulsun.

misafir

Yasaların uygulanmasında eşitliği sağlayandır hükümet.
