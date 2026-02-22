  • İSTANBUL
Spor
7
Yeniakit Publisher
Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı
Selma Savcı

Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı

Trendyol Süper Lig'in 23. hafta açında Trabzonspor deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK cephesini 2-1 yendi; Onana maça damga vurdu. İşte detaylar...

#1
Foto - Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı

Süper Lig’in 23. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti.

#2
Foto - Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı

Karşılaşmanın 22. dakikasında Gaziantep FK, Bayo’nun golüyle öne geçti. Ancak Trabzonspor, bu gole hızlı yanıt verdi ve 5 dakika içinde bulduğu iki golle skoru lehine çevirerek sahadan 2-1 galip ayrıldı. Karadeniz ekibinin gollerini Augusto ve Onuachu kaydetti. Nijeryalı yıldızın attığı golün asistini ise Muci yaptı.

#3
Foto - Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı

Öte yandan Onana, yaptığı kurtarışlarla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Kamerunlu file bekçisi, kritik anlarda yaptığı 6 kurtarışla galibiyette önemli rol oynadı.

#4
Foto - Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı

Deneyimli kaleci, maçtaki performansıyla eski günlerine dair olumlu sinyaller verdi.

#5
Foto - Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı

Onana, geçen hafta 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinde kurtarış yapamaması nedeniyle taraftarların eleştirisine maruz kalmıştı.

#6
Foto - Müthiş hareketler: Ne yaptın sen Onana? Taraftar sitem etmişti: Maçta dünyaları kurtardı

Trabzonspor, aldığı galibiyetle puanını 48’e yükselterek 3. sıraya çıktı. Gaziantep FK ise 28 puanda kaldı.

