  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim? Cennet koyu betona boğdular İstanbul, Eyüpsultan'da 3 farklı noktada yangın! Ekipler olay yerinde Sanatçı Metin Şentürk'ten imza çetesine ders: "Utanmıyor musunuz?" Türkiye Irak ile anlaştı: 180’den fazla DEAŞ mensubu Türkiye’ye iade edilecek Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı! Hizmet binasını peşkeş çekmişler Ramazan genelgesi Anayasa’nın emri Korkunç: Köpeği yarasını yaladı, elleri ve bacakları kesildi İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Katil ruh her yerde! 2 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere böyle çarptı
Spor Bursaspor adım adım geliyor
Spor

Bursaspor adım adım geliyor

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Bursaspor adım adım geliyor

Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye çıktı. Yeşil-beyazlı ekip TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliği geri aldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor, rakiplerinin puan kaybettiği haftada yeniden zirveye yükseldi.

Geçtiğimiz hafta averajla liderliği Kahramanmaraş İstiklal Spor'a kaptıran yeşil-beyazlı ekip, bu hafta sonuçların ardından yeniden birinci sıraya yerleşti. Ligin 25. haftasında Kahramanmaraş İstiklal Spor, deplasmanda Kırklarelispor'a 3-2 mağlup olarak kritik bir puan kaybı yaşadı. Bu sonuçla birlikte zirve yarışında dengeler yeniden değişti.

 

Bursaspor tekrar zirvede

Bu gelişmenin ardından 25 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Bursaspor, topladığı 57 puanla yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil-beyazlı ekip, en yakın rakibi Kahramanmaraş İstiklal Spor'un 3 puan önüne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti. Bursa temsilcisi, bu sezon attığı 64 gole karşılık kalesinde sadece 17 gol gördü.

Bursaspor’da yaprak dökümü
Bursaspor’da yaprak dökümü

Spor

Bursaspor’da yaprak dökümü

Efkan Ala’dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! AK Parti Genel Başkan Vekili karanlık odaklara Bursa’dan rest çekti!
Efkan Ala’dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! AK Parti Genel Başkan Vekili karanlık odaklara Bursa’dan rest çekti!

Gündem

Efkan Ala’dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! AK Parti Genel Başkan Vekili karanlık odaklara Bursa’dan rest çekti!

Bursa’da Ramazan günü "Ezan" Rahatsızlığı: Öğrencilerin namaz kılması malum sendikayı rahatsız etti
Bursa’da Ramazan günü "Ezan" Rahatsızlığı: Öğrencilerin namaz kılması malum sendikayı rahatsız etti

Gündem

Bursa’da Ramazan günü "Ezan" Rahatsızlığı: Öğrencilerin namaz kılması malum sendikayı rahatsız etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23