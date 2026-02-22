Yine ‘laiklik elden gideyah’ naraları! Ha kemalist CHP ha DEM Parti

Milli Eğitim Bakanlığı, okullara Ramazan genelgesi gönderdi. Ramazan genelgesi kapsamında da okullar ışıl ışıl süslendi, öğrenciler Ramazan ruhunu yaşadı.

Ancak bu durum, önce CHP'lileri şimdi ise DEM Partilileri rahatsız etti.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda Ramazan ayına ilişkin etkinlikler düzenlenmesine yönelik genelgesini “laiklik ilkesine aykırı” olarak değerlendirerek iptal edilmesini istedi.

Fırat, Meclis'te yaptığı konuşmada şöyle dedi:

"Milli Eğitim Bakanlığı; okullarda, Ramazan şenlikleri, iftar programları, ortak iftar sofraları, davul çalma, topluca camilere gitme, okulları Ramazan'a uygun biçimde süsleme gibi faaliyetleri içeren bir genelge göndermiştir. Bu uygulamalar açıkça Anayasada laiklik ilkesinin ihlalidir. Başta biz Aleviler olmak üzere, farklı inanç grupları, okullarda dinsel uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyoruz."