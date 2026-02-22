Cennet koyu betona boğdular

HABER MERKEZİ

CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in kendi arazisinde bulunan 27 adet asırlık zeytin ağacını katletmesine yönelik skandal gündemdeki yerini korurken, benzer bir kıyımın İzmir Dikili ilçesinde yaşandığı ortaya çıktı. İzmir Dikili ilçesi Bademli Mahallesi’nde denize sıfır kıyı kenar çizgisinde bulunan ve normalde basit ahşap yapının bile yasak olduğu 314/1 parselde, ‘Zeytinli Tarla’ konumundaki arazinin betona boğulduğu ortaya çıktı. Geçmişte Soma Sotes Kamp alanı olarak halkın kullanımda olan ve kanun gereği çivi bile çakılamayan alanda, CHP’li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün görmezden gelmesiyle onlarca betonarme villa dikildiği öğrenildi. Hiçbir imar planının olmadığı alanda zeytin ağaçlarının kesilerek söz konusu beton villaların dikilmesi, CHP zihniyetinin doğaya olan saygısını bir kez daha gözler önüne serdi.