Sanatçı Metin Şentürk'ten imza çetesine ders: "Utanmıyor musunuz?"

Siyonist ağzıyla "Gerici kuşatma" yalanı!

Akademisyen, gazeteci ve sözde sanatçı kılıklı 168 ismin bir araya gelerek yayımladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı paçavra, Türkiye’nin bir "gerici kuşatma" altında olduğu iftirasını attı. Halkın dini değerlerini hedef alan bu metne karşı sessiz kalmayan METİN ŞENTÜRK, paylaştığı video mesajla adeta bu provokatörlerin maskesini düşürdü.

"Dini örgüte çevirmeye çalışan beyinsizler!"

Usta sanatçı, açıklamalarına doğrudan bildiriyi imzalayanları hedef alarak başladı. Şentürk, milletin inancıyla dertlenen bu güruha şu sözlerle seslendi:

"Bir bildiri yayınlamış arkadaşlar, laikliğin elden gittiğine dair... Dini, çıkar amaçlı suç örgütlerine çevirmeye çalışan beyinsizlere sesleniyorum!"

15 Temmuz'u hatırlattı: "Bu memleket sınandı!"

TÜRKİYE'nin mezhep ve etnik köken üzerinden bölünmeye çalışıldığı kirli senaryolara dikkat çeken Şentürk, halkın ferasetinin bu oyunları her zaman bozduğunu vurguladı. Kimsenin kimseye karışmadığı, ibadet hürriyetinin tam olduğu bir ülkede bu tarz kışkırtmaların ancak art niyetli olabileceğini belirterek sordu: "UTANMIYOR MUSUNUZ?"

Şentürk’ün tokat gibi ifadeleri:

Özgürlük Var: "Yüzde 90'ından fazlasının Müslüman olduğu bir ülkede; namaz kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Kimsenin bir şey dediği yok."

"Yüzde 90'ından fazlasının Müslüman olduğu bir ülkede; namaz kılan kılıyor, kılmayan kılmıyor. Kimsenin bir şey dediği yok." Kardeşlik Vurgusu: "Bu memleket ALEVİLİK , SÜNNİLİK ve KÜRT - TÜRK kardeşliği üzerinden defalarca sınandı."

"Bu memleket , ve - kardeşliği üzerinden defalarca sınandı." Milli Duruş: 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin verdiği destansı mücadeleyi hatırlatarak, laiklik maskesi altına sığınanların samimiyetsizliğini yüzlerine vurdu.

Milletin vicdanı Şentürk'ün yanında

Sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaşan bu açıklama, "İşte gerçek sanatçı duruşu" dedirtti. Sözde bildirinin altına imza atan vesayetçi zihniyetin ramazan ayındaki bu çıkışı, kamuoyunda "milletin sinir uçlarıyla oynama çabası" olarak değerlendirildi. CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN ve birçok devlet yetkilisinin de eleştirdiği skandal bildiriye karşı Şentürk’ün gösterdiği bu onurlu duruş, milli iradenin sesi oldu.