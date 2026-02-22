  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim? Cennet koyu betona boğdular İstanbul, Eyüpsultan'da 3 farklı noktada yangın! Ekipler olay yerinde Sanatçı Metin Şentürk'ten imza çetesine ders: "Utanmıyor musunuz?" Türkiye Irak ile anlaştı: 180’den fazla DEAŞ mensubu Türkiye’ye iade edilecek Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı! Hizmet binasını peşkeş çekmişler Ramazan genelgesi Anayasa’nın emri Korkunç: Köpeği yarasını yaladı, elleri ve bacakları kesildi İsrail vahşeti sınır tanımıyor: Katil ruh her yerde! 2 yaşındaki çocuğu kaldırıp yere böyle çarptı
Dünya ABD'nin hedef aldığı bölgede bilanço ağırlaşıyor
Dünya

ABD'nin hedef aldığı bölgede bilanço ağırlaşıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ABD'nin hedef aldığı bölgede bilanço ağırlaşıyor

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen tekneyi hedef aldı; saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve Güney Mızrağı Operasyonu kapsamındaki toplam can kaybı 148'e yükseldi.

ABD ordusunun Pasifik'teki hava ve deniz operasyonlarında şimdiye kadar en az 148 kişi yaşamını yitirdi. Bu yeni saldırı, uluslararası sularda yürütülen tartışmalı "Güney Mızrağı Operasyonu" kapsamındaki müdahalelerin bilançosunu büyütüyor.

YARGISIZ İNFAZLAR DEVAM EDİYOR

ABD ordusunun Doğu Pasifik Okyanusu'nda uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir tekneye düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), teknenin bilinen "narko-kaçak güzergahında" seyrettiğini ve uyuşturucu operasyonuna karıştığını belirterek operasyonun "ölümcül kinetik saldırı" şeklinde icra edildiğini açıkladı.

 

"ABD ASKERİ PERSONELİ ZARAR GÖRMEDİ"

Komutanlığın yayımladığı sosyal medya mesajında saldırının 20 Şubat'ta Güney Mızrağı Görev Gücü tarafından gerçekleştirildiği ve teknedeki kişilerin "uyuşturucu teröristleri" olarak nitelendirildiği ifade edildi. ABD askeri personelinin bu müdahalede zarar görmediği belirtildi.

 

BİLANÇO GİT GİDE AĞIRLAŞIYOR

Bu son vuruşla birlikte ABD'nin aynı kapsamda Pasifik ve Karayipler'de düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı en az 148'e ulaştı. Washington yönetimi bu misyonu Trump yönetimi döneminde Latin Amerika'dan ABD'ye yönelik uyuşturucu akışını engelleme girişimi olarak tanımlıyor.

Ancak bu operasyonlar uluslararası hukuk ve insan hakları uzmanları tarafından yoğun şekilde eleştiriliyor. Daha önceki saldırılarda teknelerdeki sivillerin hedef alındığına yönelik görüntüler ve raporlar tartışma yarattı; eleştiriler operasyonların yargısız infazlara yol açabileceği yönünde yoğunlaşıyor.

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki
ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

Dünya

ABD'de, Büyükelçi Huckabee'nin açıklamalarına tepki

Fransa'dan ABD'ye diplomatik tokat! Paris Büyükelçisi Charles Kushner bir kez daha bakanlığa çağrıldı!
Fransa'dan ABD'ye diplomatik tokat! Paris Büyükelçisi Charles Kushner bir kez daha bakanlığa çağrıldı!

Gündem

Fransa'dan ABD'ye diplomatik tokat! Paris Büyükelçisi Charles Kushner bir kez daha bakanlığa çağrıldı!

Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti
Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti

Spor

Ronaldo, ‘Sana acil ihtiyacımız var’ diyen ABD Başkanı Trump’ı reddetti

Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!
Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!

Gündem

Belçika'dan ABD Büyükelçisine sert tepki! İfade özgürlüğüne "seyahat yasağı" ile pranga vurulamaz!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23