  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist yalakası ABD'li yetkiliye öfke seli! Orta Doğu'nun İsrail'e verilmesini istiyor Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı Ramazan coşkusu zirveye çıktı! “İstiklal caddesi değil, Esenler!” Uşak'ta can pazarı yaşandı! İşçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Göklerin hakimi Bayraktar AKINCI durdurulamıyor! Milli TİHA Karadeniz üzerinde hedefi tam isabetle imha etti! Galatasaray'a Konyaspor darbesi! Fenerbahçe'den jet hızında paylaşım Balistik füze tesisi vuruldu! Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı Konya ovasında Aslan avı Efkan Ala’dan "Terörsüz Türkiye" açıklaması! AK Parti Genel Başkan Vekili karanlık odaklara Bursa’dan rest çekti! Siyonist İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Hizbullah'tan intikam yemini geldi!
Gündem Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Gündem

Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anların bölgede bulunan bir Türk vatandaşı tarafından kaydedildiği iddia edilirken görüntülerdeki kişilerin kıyafetlerinin ve dans figürlerinin Karadeniz’in yöresel oyunu horon ile birebir benzemesi ‘Burası Yunanistan mı Trabzon mu kardeşim’ yorumlarına neden oldu.

Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirilen bir Hıristiyan cenazesi, alışılmışın dışındaki görüntülerle dikkat çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, kilise önünde toplanan kalabalığın tabutun başında dakikalarca horon teptiği görülüyor. Cenaze töreninde kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem olurken iddiaya göre söz konusu anlar, tesadüfen bölgede bulunan bir Türk vatandaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cenazede horon çekenlerin kıyafetleri ve dans figürlerinin Karadeniz’in ünlü oyunu horona birebir benzemesi sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırdı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vatanperver

Neresi olursa olsun gavur iste

Vay vay

Belki Trabzondan giden rumlardir..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23