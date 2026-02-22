Horonlu cenazeye tepki: Burası Trabzon mu Yunanistan mı kardeşim?
Yunanistan’ın Selanik kentinde düzenlenen bir Hıristiyan cenazesinde tabutun başında horon tepen kalabalık sosyal medyada gündem oldu. O anların bölgede bulunan bir Türk vatandaşı tarafından kaydedildiği iddia edilirken görüntülerdeki kişilerin kıyafetlerinin ve dans figürlerinin Karadeniz’in yöresel oyunu horon ile birebir benzemesi ‘Burası Yunanistan mı Trabzon mu kardeşim’ yorumlarına neden oldu.
Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirilen bir Hıristiyan cenazesi, alışılmışın dışındaki görüntülerle dikkat çekti.
Sosyal medyada hızla yayılan videoda, kilise önünde toplanan kalabalığın tabutun başında dakikalarca horon teptiği görülüyor. Cenaze töreninde kaydedilen görüntüler kısa sürede gündem olurken iddiaya göre söz konusu anlar, tesadüfen bölgede bulunan bir Türk vatandaşı tarafından saniye saniye kaydedildi.
Cenazede horon çekenlerin kıyafetleri ve dans figürlerinin Karadeniz’in ünlü oyunu horona birebir benzemesi sosyal medya platformlarında da geniş yankı uyandırdı.