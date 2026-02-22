Mavi sanıyorduk ama gerçekten yanılmışız! Bilim insanları en az rastlanan göz rengini belirledi

  • İSTANBUL
Yıllardır dünyanın en nadir göz rengi ile ilgili gerçekler tek tek sıralandı.

Yıllardır dünyanın en nadir göz renginin yeşil ya da mavi olduğunu sanıyorduk, ancak bilimsel veriler ezberleri bozdu! Dünya nüfusunun sadece %2'sinde görülen o renk, aslında sandığımızdan çok daha nadir. Peki, herkesin yanıldığı o gizemli göz rengi hangisi?

Bilimsel olarak kesin sonuçlara ulaşmak her zaman mümkün olmasa da, daha nadir görülen bazı renklerin hangileri olduğu konusunda net çıkarımlar yapılabiliyor.

Bilimsel veriler sınırlı olsa da, yeşil göz renginin dünya genelinde en nadir göz renklerinden biri olduğu kabul ediliyor. Yaygın tahminlere göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 2'si yeşil gözlere sahip. Ancak bu oranın kesin kaynağını belirlemek oldukça zor.

Bu oran doğru kabul edildiğinde bile, dünya nüfusunun yüzde 2'si yaklaşık 146 milyon insana karşılık geliyor. Bu sayı yüksek görünse de yeşil gözlerin sıradan olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü göz renginin yaygınlığı büyük ölçüde coğrafyaya bağlı değişiyor. Dünyanın birçok bölgesinde kahverengi göz rengi baskınken, yeşil göz oldukça nadir görülüyor ya da neredeyse hiç rastlanmıyor.

Bazı kişiler için hayal kırıklığına sebep olsa da, insanların doğal olarak menekşe ya da kırmızı göz rengine sahip olması mümkün değildir. Ancak belirli ışık koşulları, makyaj uygulamaları veya gözdeki yansıma etkileri nedeniyle bazı gözler menekşe tonlarında görünebilir.

Öte yandan albinizm adı verilen genetik durumda, ciltte, saçta ve gözlerde pigment miktarı oldukça düşük olur ya da tamamen bulunmaz. Bu pigment eksikliği nedeniyle gözdeki kan damarları daha belirgin hale gelir ve gözler bazı durumlarda kırmızıya ya da menekşeye yakın tonlarda algılanabilir.

Gerçek kehribar rengine sahip gözler oldukça nadir görülür. Pek çok kişi yaşamı boyunca yalnızca birkaç kez kehribar göz rengine sahip biriyle karşılaşır. Bu göz rengi, tek ve belirgin bir tondan oluşur; genellikle yoğun sarı, altın, bakır ya da kızılımsı bir parlaklık taşır. Bazı kehribar gözlerde hafif altın tonlu gri yansımalar da görülebilir.

Uzmanlara göre bu dikkat çekici rengin oluşumu, lipokrom ya da diğer adıyla feomelanin pigmentinin gözde daha fazla bulunmasıyla ilişkili olabilir. Bu pigment, göze sıcak ve altın tonlu karakteristik görünümünü kazandırır.

Kehribar rengi gözler çoğu zaman ela gözlerle karıştırılsa da aslında belirgin farklara sahiptir. Kehribar gözlerde kahverengi, yeşil ya da turuncuya dönen karışık tonlar bulunmaz. Renk genellikle tekdüze ve saf bir altın tonundan oluşur. Ela gözlerde ise birden fazla renk aynı anda görülebilir ve ışığa göre ton değişimi yaşanabilir. Yeşil, kahverengi ya da altın yansımalar içerebilen ela gözlerin aksine, kehribar gözler her koşulda daha sabit ve homojen bir altın rengi görünümü korur.

Yetersiz aydınlatma koşullarında kehribar gözlü birini ela gözlü biriyle karıştırmak kolaydır. Ancak doğal ışıkta ela gözlerin iris içinde çok farklı iki renge sahip olma eğiliminde olduğunu göreceksiniz. Genellikle kahverengi ve yeşil renktedirler ve benekler ve karışık tonlar içerirler.

Yaygın inanışın aksine gerçek siyah gözler diye bir şey yoktur. Gözlerinde çok fazla melanin bulunan bazı kişilerin gözleri, aydınlatma koşullarına bağlı olarak siyah görünebilir. Ancak bu tam olarak siyah değil, çok koyu bir kahverengi.

Ve gelelim en nadir göz rengine. Ne yazık ki, en nadir göz rengi olduğu konusunda tam olarak fikir birliğine varılmış bir göz rengi yoktur, ancak kehribar gözlü insanlar son derece nadirdir. Aslında en nadir görülen göz rengi farklı coğrafi bölgelerde farklıdır.

Çoğu insan yeşilin dünyadaki en nadide göz rengi olduğunu düşünürken, birçok kişi kehribar renginin daha da sıra dışı olduğunu düşünüyor. Bu nedenle yeşil veya kehribarın dünyadaki en nadir renk olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Bununla birlikte, göze yalnızca irisin verdiği renge değil, bir bütün olarak bakarsanız, o zaman menekşe göz renginin yeşil veya kehribar göz renklerinden bile daha nadir olduğu görülür.

