Mavi sanıyorduk ama gerçekten yanılmışız! Bilim insanları en az rastlanan göz rengini belirledi

Kehribar rengi gözler çoğu zaman ela gözlerle karıştırılsa da aslında belirgin farklara sahiptir. Kehribar gözlerde kahverengi, yeşil ya da turuncuya dönen karışık tonlar bulunmaz. Renk genellikle tekdüze ve saf bir altın tonundan oluşur. Ela gözlerde ise birden fazla renk aynı anda görülebilir ve ışığa göre ton değişimi yaşanabilir. Yeşil, kahverengi ya da altın yansımalar içerebilen ela gözlerin aksine, kehribar gözler her koşulda daha sabit ve homojen bir altın rengi görünümü korur.