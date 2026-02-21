Gönülleri fetheden görüntü! Direksiyon başındaki isim takdir topladı

  • İSTANBUL
Tunceli Belediyesi, 97.191.636 lira maliyetle 14 yeni araç satın aldı. Yeni araçların direksiyonuna geçerek vatandaşlarla sohbet edip yolculuk yapan Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, takdir topladı.

Tunceli Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla araç filosunu dev bir yatırımlarla güçlendirdi. Yaklaşık 100 milyon lira değerindeki 14 yeni araç, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreninde, belediyenin öz kaynaklarının etkin kullanımı vurgulandı. Toplam 97.191.636 lira maliyetle temin edilen araçlar, şehrin ulaşımından temizliğine, güvenliğinden teknik hizmetlerine kadar pek çok alanda büyük kolaylık sağlayacak.

 

DİREKSİYONUN BAŞINA GEÇTİ

Törenin ardından ise Vali Aygöl, direksiyonun başına geçti. Vatandaşlarla direksiyon başında sohbet eden Aygöl, daha sonra vatandaşlarla birlikte yolculuk da yaptı.

"KAYNAKLARIMIZI ETKİN VE VERİMLİ KULLANIYORUZ"

Vali-Belediye Başkan V. Şefik Aygöl yaptığı açıklamada ise "Şehrimizin ihtiyaçlarını gözeterek, kaynaklarımızı etkin ve verimli şekilde kullanıyoruz. Tek bir kuruşun dahi boşa gitmemesi için şeffaf ve tasarruf odaklı bir anlayışla çalışıyoruz. Güçlenen araç filomuzla Tunceli'ye daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz. 14 yeni aracımız belediyemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

