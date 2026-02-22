  • İSTANBUL
Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!
Gündem

Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya
Şanlıurfa'da tansiyon yükseldi: Sokaklar savaş alanına döndü, 17 yaralı!

ŞANLIURFA’da art arda patlak veren aile kavgaları şehri adeta alarma geçirdi. VİRANŞEHİR ve YARDIMCI mahallelerinde çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı çatışmalarda aralarında bir askerimizin de bulunduğu toplam 17 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri mahallelerde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Viranşehir'de çocuk tartışması meydan muharebesine dönüştü

Günün ilk gerginliği VİRANŞEHİR ilçesine bağlı HÜRRİYET Mahallesi’nde yaşandı. Sokakta oyun oynayan çocuklar arasında başlayan basit bir tartışma, ailelerin de devreye girmesiyle kısa sürede kontrolden çıktı.

 

  • Taşlar ve Sopalar Havada Uçuştu: Akrabaların da katılımıyla büyüyen kavgada taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.
  • Bilanço Ağır: Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve sağlık ekibi müdahale ederken, kavgada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

 

Yardımcı Mahallesi'nde eski husumet hortladı: Uzman çavuş yaralandı

Şehirdeki ikinci şiddet haberi ise YARDIMCI Mahallesi’nden geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile, sokak ortasında karşı karşıya gelince sözlü tartışma yerini şiddete bıraktı.

Jandarma Güçlükle Ayırdı İhbar üzerine bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, iki grubu ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Ortalığın savaş alanına döndüğü o anlarda:

 

Kavgayı ayırmaya çalışan bir UZMAN ÇAVUŞ, tarafların savurduğu darbelerin hedefi olarak yaralandı.

Olayda uzman çavuş ile birlikte toplam 7 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye sevk edildi.

 

Ekipler teyakkuzda, soruşturma sürüyor

Her iki bölgede de yeni bir çatışma yaşanmaması adına güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Hastanelere kaldırılan yaralıların tedavileri devam ederken, jandarma ve polis ekipleri kavgaya karışanların tespiti ve gözaltına alınması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. ŞANLIURFA genelinde tansiyonun düşürülmesi için kanaat önderlerinin de devreye girdiği öğrenildi.

