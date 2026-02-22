  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Türkiye Irak ile anlaştı: 180'den fazla DEAŞ mensubu Türkiye'ye iade edilecek

Türkiye Irak ile anlaştı: 180'den fazla DEAŞ mensubu Türkiye'ye iade edilecek

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Irak’taki cezaevlerinde tutulan Türkiye vatandaşı 180’den fazla DEAŞ mensubunun iadesi konusunda Bağdat ile Ankara arasında ileri düzeyde mutabakat sağlandığını açıkladı. İnan, uygulama mekanizmalarını netleştirmek için önümüzdeki ay Bağdat’ta kritik bir toplantı yapılacağını duyurdu.

Büyükelçi Anıl Bora İnan, "Irak'ın Geleceğini Desteklemek: İstikrar, Ekonomik İş Birliği ve Sivil Katılım" başlıklı panelde, Türkiye-Irak ilişkilerindeki son gelişmelere dair önemli bilgiler paylaştı.

Irak cezaevlerinde bulunan yabancı DEAŞ’lılar dosyasının hem güvenlik hem de insani açıdan büyük önem taşıdığını belirten Büyükelçi İnan, Türkiye vatandaşı olan tutukluların iade sürecine ilişkin şöyle konuştu: "Irak'taki Türkiye vatandaşı DEAŞ’lı mahkumların ve beraberindeki çocukların geri alınması konusunda Bağdat yönetimiyle ileri düzeyde bir anlayış birliğine vardık. Söz konusu kişilerin sayısı 180’in üzerindedir. Bu dosya, iki ülke arasındaki ortak güvenlik koordinasyonu çerçevesinde ele alınmaktadır. Kimliklerin doğrulanması ve yargı süreçlerinin düzenlenmesi amacıyla, uygulama mekanizmalarına son şeklini vermek üzere önümüzdeki ay Bağdat'ta bir toplantı gerçekleştireceğiz."

GÜVENLİK BÖLGESEL BİR MESELEDİR

Irak'taki güvenlik durumundaki iyileşmeyi ve Bağdat’ın dengeli dış politikasını takdirle izlediklerini belirten İnan, güvenlik iş birliği kapsamında Türkiye ve Irak arasında kurulan ortak komiteye de değinerek şunları kaydetti: "Her iki ülkenin savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının yer aldığı komite, güvenlik koordinasyonunu en üst seviyeye taşıdı. Bu toplantılar sonucunda PKK’nın Irak’ta yasaklanması ve terör örgütü olarak kabul edilmesi gibi çok olumlu sonuçlar elde edildi. Güvenlik tehditleri bölgeseldir ve ancak ortak bir vizyonla çözülebilir."

