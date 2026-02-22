  • İSTANBUL
Kayseri'de uyuşturucu tacirine jandarma pençesi! Firari hükümlü saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı!

Kayseri'de uyuşturucu tacirine jandarma pençesi! Firari hükümlü saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı!

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda büyük bir başarıya daha imza attı. Hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan tam 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.O.’nun izini süren ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı saklandığı adreste paketledi.

Kayseri'de hakkında 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O. saklandığı adreste yakalandı.

Kaba üst aramasında 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

