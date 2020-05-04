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Aktüel

Osmaniye'de otomobilin hava filtresine saklanmış esrar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-04 16:14:37 -
Osmaniye'de otomobilin hava filtresine saklanmış esrar ele geçirildi

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de jandarma ekiplerince durdurulan otomobilin hava filtresi bölümüne gizlenmiş 250 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep ilinden Osmaniye'ye uyuşturucu getirileceği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K idaresindeki 27 plakalı otomobili Bahçe ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeğiyle otomobilde yapılan aramada, aracın hava filtresinin bulunduğu bölümde paket halinde 250 gram esrar ele geçirildi, sürücü B.K. ve araçta bulunan H.Ç. gözaltına alındı.

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