Osmaniye’de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 3 ölü, 2 ağır yaralı

Osmaniye-Bahçe kara yolunda, Kayalı köyü yakınlarında korkunç bir trafik kazası meydana geldi.

S.K.K.'nın kullandığı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar oluştu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazanın hemen ardından bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinde, araçlarda bulunan:

Otomobilden S.K.K. ve S.Ş.K. ,

Hafif ticari araçtan M.T.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazada ağır yaralanan 2 kişi ise, ilk müdahalelerinin ardından hızla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım, ekiplerin incelemesi sürerken tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Jandarma ekipleri kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı incelemelerine devam ediyor.