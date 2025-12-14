  • İSTANBUL
Dünya BM karakoluna saldırı: Birçok asker öldü
BM karakoluna saldırı: Birçok asker öldü

Sudan'ın Abyei bölgesinde Birleşmiş Milletler barış gücü kampı hedef alındı. Bangladeşli askerlerin bulunduğu üsse düzenlenen saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin de yaralandığı belirtildi.

Sudan'ın Abyei bölgesinde Birleşmiş Milletler barış gücü kampı hedef alındı. Bangladeşli askerlerin bulunduğu üsse düzenlenen saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin de yaralandığı belirtildi.

Bangladeş ordusuna bağlı Halkla İlişkiler Direktörlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda ülkenin Abyei bölgesinde bulunan BM barış gücü kampının hedef alındığı, kamp içinde ve çevresinde yoğun silah sesleri duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 6 Bangladeşli askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığı belirtildi.

BM barış gücü bünyesindeki diğer birliklerle güvenliğin sağlanmasına yönelik önlemler alındığı bilgisi verildi.

