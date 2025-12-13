  • İSTANBUL
Gündem

TBMM'de mide bulandıran olay! 3 kişi az önce tutuklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TBMM'de mide bulandıran olay! 3 kişi az önce tutuklandı

TBMM’de taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

TBMM’de taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

TBMM'de bir stajyer öğrenciye yönelik taciz iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aynı dosyada yer alan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıntılar geliyor...

