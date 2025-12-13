TBMM'de mide bulandıran olay! 3 kişi az önce tutuklandı
TBMM’de taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
TBMM’de taciz iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli cinsel taciz suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.
TBMM'de bir stajyer öğrenciye yönelik taciz iddiası üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü, cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı dosyada yer alan 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ayrıntılar geliyor...