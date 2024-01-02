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Yerel Osmaniye'de mısır taşıyan tır alev alev yandı
Yerel

Osmaniye'de mısır taşıyan tır alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2024-01-02 09:22:00 -
Osmaniye'de mısır taşıyan tır alev alev yandı

Osmaniye'de mısır taşıyan taşıyan tır, balatalarının tutuşması neticesinde alev alev yandı.

Osmaniye'de mısır taşıyan taşıyan tır, balatalarının tutuşması neticesinde alev alev yandı.
Yangın, Osmaniye'nin Bahçe ilçesi otoyol gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Osmaniye istikametine seyreden İ.O. idaresindeki 63 M 3554 06 plakalı mısır taşıyan tırın balatalarından duman yükselmeye başladı. Tır sürücüsü aracını emniyet şeridine park ederek kupayı dorseden ayırıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Balatalardan çıkan alevler tırın dorsesini sardı. Bölgeye sevk edilen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından alev alev yanan tır kısası kısa sürede söndürüldü.
Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

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