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Yerel Osmaniye'de ilginç olay! Annesinin cenaze aracını kaçırdı
Yerel

Osmaniye'de ilginç olay! Annesinin cenaze aracını kaçırdı

Yeniakit Publisher
2023-11-10 15:57:00 -
Osmaniye'de ilginç olay! Annesinin cenaze aracını kaçırdı

Osmaniye’de içinde annesinin cenazesinin bulunduğu cenaze aracını kaçıran şahıs, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde yakalandı.

Osmaniye Asri Mezarlıkta defnedilmek için bekletilen Hacer K.’nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracı oğlu tarafından kaçırıldı.
Anahtarı üzerinde bulunan cenaze aracına binen ve mezarlıktan kaçıran şahıs, Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çağlayancerit Yol ayrımına kadar geldi.

Polis ve jandarma ekipleri aracı yakalamak için harekete geçti. Tekeri patlayan ve yolda kaza yapan minibüs Çağlayancerit Yol ayrımında jandarma tarafından durduruldu. Kaçırılan cenaze aracının içinde cenaze olup olmadığıyla ilgili inceleme yapmak için jandarma geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenildi

 

Ekipler cenaze aracından cenazeyi çıkartmak için çalışma başlattı. İsmi öğrenilemeyen şahsın psikolojik sorunları olduğu, ailesinden bazılarıyla sorunları olduğu için cenazenin içinde bulunduğu aracı kaçırdığı öğrenildi.


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