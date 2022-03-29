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Yerel Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Yerel

Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 11:47:00 -
Osmaniye'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Osmaniye-Adana D-400 karayolu üzerinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler hazırlıklarının ardından söndürme çalışmalarına başladı. Fabrikanın depo bölümlerini saran alevlere çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi devam ediyor.

Havadan görüntülendi

Geri dönüşüm fabrikasındaki yangını döndürme çalışmaları devam ederken yangın dron ile görüntülendi. Dumanların gökyüzünü kapattığı yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

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