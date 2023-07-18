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Yerel Osmaniye'de ağır hasarlı binanın üst katı çöktü
Yerel

Osmaniye'de ağır hasarlı binanın üst katı çöktü

Yeniakit Publisher
2023-07-18 03:14:00 -
Osmaniye'de ağır hasarlı binanın üst katı çöktü

Osmaniye'de depremde ağır hasar gören 2 katlı binanın üst katı, kendiliğinden çöktü.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören ve sonrasında boşaltılan iki katlı binanın üst katı, büyük bir gürültüyle kendiliğinden çöktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Daha önce iş yeri olarak kullanılan binanın depremde hasar görmesinden boşaltıldığı, bu nedenle kimsenin bulunmadığı bildirildi. Savrulan briket parçaları nedeniyle yol tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

İki katlı binanın bir anda çöktüğünü ve ilk anda yıkım çalışması başlatıldığı sandıklarını belirten bölge esnafı Erkan Korkmaz, "Bir anda etrafa dumanlar, toz bulutu yayıldı. Sonradan anladık ki 2 katlı bina birdenbire çökmüş. Allah'tan kimse zarar görmedi, altından insanlar halk da geçmiyordu. Bu tür binaların hemen acilen yıkılmasını temenni ediyoruz" dedi.

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