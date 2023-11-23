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Aktüel Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama
Aktüel

Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-11-23 23:17:00 -
Osmaniye’de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında 4 tutuklama

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği, Bilge Sitesi A blok ile ilgili davada 4 kişi tutuklandı.

Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği, Bilge Sitesi A blok ile ilgili davada 4 kişi tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Osmaniye Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan 10 katlı Bilge Sitesinin A bloğu yıkılmış ve binada yaşayan 105 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 4 kişi halkında ’Taksirle ölüm ve yaralanmaya sebebiyet verme’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında müştekiler ile sanıklar Haluk K., Ayhan G., Mustafa İ. ve Faruk P. katıldı. Mahkeme heyeti, sanıkların kaçma şüphesini dikkate alarak tutuklanmalarına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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