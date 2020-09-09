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Aktüel Osmaniye ve Adana'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
Aktüel

Osmaniye ve Adana'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-09-09 18:04:05 -
Osmaniye ve Adana'da Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

OSMANİYE/ADANA (AA) - Osmaniye ve Adana'da, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Osmaniye'de Önder İmam Hatipliler Derneği Şubesi öncülüğünde adliye önünde bir araya gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Erol Mütercimler'in katıldığı televizyon programında imam hatip okulu mezunlarına yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Suç duyurusunda bulunulmasının ardından açıklama yapan Önder İmam Hatipliler Derneği Şube Başkanı Ömer Bahçeci, imam hatiplilere hakaret ve iftira atan Mütercimler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "hakaret yoluyla halkın bir kesimini aşağılama" fiillerinden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"Mütercimler hakkında kamu davası açılmasını ve bu iftiralarının yanına kar kalmamasını istiyoruz." diyen Bahçeci, yaptıkları suç duyurusunun gereğinin yapılacağına inandıklarını kaydetti.

- Adana

Adana’da da imam hatip okullarından mezun olan bir aile, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Adana Adliyesi'ne gelen aile adına gazetecilere açıklama yapan Zeki Kızılkaya, imam hatip okullarının, kurulduğu günden bugüne ülkesi için çalışan, uğraşan, emek veren nesiller yetiştirdiğini söyledi.

Kızılkaya, bugün başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bakan, milletvekilleri, bürokrat ve çok sayıda iş insanının imam hatip okulu mezunu olarak ülkeye hizmet ettiğini belirtti.

İmam hatip okulu mezunu olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kızılkaya, "Erol Mütercimler'in imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında ağır hakaretlerde bulunması düpedüz edepsizliktir. İçindeki nefreti kusan bu edep yoksunu sözde yazar, öğretim görevlisini şiddetle kınıyoruz. Adalete güveniyoruz. İmam hatipli bir aile olarak bu kişiye gereken cezanın verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından Kızılkaya ve ailesi, Mütercimler hakkında savcılığa suç duyurusu dilekçelerini verdi.

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