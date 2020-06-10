Birçok ilde vali değişikliği yaşandı. Osmaniyeliler, “Osmaniye valisi kim oldu?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 41 ilin valisi değişti. Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi.

Osmaniye valisi kim? | Osmaniye valisi ismi

Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz Osmaniye Valiliğine

Erdinç Yılmaz kim? | Osmaniye valisi Erdinç Yılmaz kimdir?

Erdinç Yılmaz 1976 yılında Adana’da doğdu. 3 Kasım 2003'te 88. Dönem Kaymakamlık kursuna katıldı. Kaymakamlık stajını başarı ile tamamlayarak Aksaray'ın Güzelyurt İlçesi Kaymakamı olarak atandı. Güzelyurt Kaymakamı, Malatya-Doğanyol Kaymakamı, Elazığ-Karakoçan Kaymakamı, Kayseri-İncesu Kaymakamı; Diyarbakır-Ergani Kaymakamı olarak görev yaptı.

Görev yapmış olduğu İllerin Valileri tarafından çok defa taltif edilmiş olup; beş adet Takdirname Belgesi, on adet Başarı Belgesi ve üç adet Üstün Başarı Belgesi bulunmaktadır. 10 Ocak 2018 tarihinde, İçişleri Bakanlığı ile Türk İdareciler Derneğince belirlenen; Başarılı İdareci Vali Galip Demirel Sosyal Hizmet Ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen törende; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alarak "Yılın Kaymakamı" seçildi.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği tarafından 2019 yılı içerisinde yapılan anket ve saha çalışmaları sonucunda; en başarılı Kaymakam seçilmiş olup, 19.10.2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle "Yılın Kaymakamı" ödülü verildi.

İyi derecede İngilizce bilmekte olan Kaymakam Erdinç Yılmaz evli ve iki çocuk babası.