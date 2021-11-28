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Aktüel Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı
Aktüel

Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Alacahırka ve Hamitler’den sonra Osmangazi ilçesindeki üçüncü Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’ni Mollafenari Mahallesi’nde eğitime açtı. 7 ilçedeki 16 Ana Kucağı’nda yaklaşık 3 bin öğrenci eğitim görüyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 12:14:00 -
Osmangazi’ye yeni bir Ana Kucağı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019-2020 eğitim döneminde 6 merkez ile eğitime başlayan Ana Kucağı eğitim merkezleri zincirine yeni halkalar eklenmeye devam ediyor. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Karacabey, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerindeki Ana Kucaklarına Osmangazi Mollafenari Ana Kucağı da eklendi. Bu kadar kısa zamanda 7 ilçede, 16 merkezde, 112 öğretmen ve 3 bin öğrenci ile dev bir eğitim ordusuna dönüşen Ana Kucakları, artık Mollafenarili çocukları da kucaklıyor. Dönem başında eğitime başlayan ve halen 35 öğrencinin eğitim gördüğü Mollafenari Ana Kucağı Çocuk Eğitim Merkezi’nde de çocukların tüm kırtasiye malzemeleri ile miniklerin sabah ve ikindi öğünü de Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Çocuklarınızı takip edin

Mollafenari Ana Kucağı’nın bölgeye kazandırılması nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 17 ilçedeki 1058 mahalleye altyapıdan üstyapıya kadar her türlü hizmeti götürürken, özellikle çocukların sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişimine de büyük önem verdiklerini söyledi. Çocuklara yönelik en önemli projelerinden birinin Ana Kucakları olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, çocuk gelişiminde okul öncesi eğitimin taşıdığı önemin uzmanlar tarafından sık sık vurgulandığını kaydetti. Milli manevi değerlere bağlı donanımlı bir nesil yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Başkan Aktaş, anne babalara da çocuklarını takip etmeleri konusunda uyardı. Başkan Aktaş, “Karnını doyururum. Çantasını, kitabını, kalemini, kıyafetini alırım. Cebine da harçlığını koyarım. Okursa okur, okumazsa da gider çalışır’ gibi bir anlayıştan uzak duralım. Dışarıdaki tehlikeleri hepimiz görüyoruz. Çocuklarımızın A'dan Z'ye her şeyiyle ilgilenmek zorundayız. Arkadaşları kimlerdir, dönem dönem gelin burada öğretmenlerine sorun, araştırın. Çocukların ahlakını, alışkanlıklarını, zevklerini ve rahatsız edici özellikleri olup olmadığını takip etmek zorundayız. Takip ederseniz ilgiyle, sevgiyle büyütürseniz çocuklarınız gerçekten hayata iyi hazırlanırlar. Siz de iyi evlat, hayırlı evlat yetiştirmenin mutluluğuyla hayatınıza devam edersiniz” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından sınıfları gezen Başkan Aktaş, eğitim alan çocuklarla sohbet etti.

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