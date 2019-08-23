Osmangazi’de trafik düzenlemesi
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde trafik yeniden düzenlendi.23 Ağustos 2019 Cuma 15:36
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde trafik yeniden düzenlendi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Müjdat Köstendil Caddesi ile Pınar Caddesi arasında kalan kısımda, 25 Ağustos Pazar günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar sebebiyle İnönü Caddesi’nden Müjdat Köstendil Caddesi’ne kadar yolun tamamı trafiğe kapanacak. Çalışmalar esnâsında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
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