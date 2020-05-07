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Aktüel

Osmangazi’de 2 katlı metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu 2 katlı metruk binayı yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:36:15 -
Osmangazi’de 2 katlı metruk bina yıkıldı

Osmangazi Belediyesi, Koğukçınar Mahallesi’nde güvenlik açısından tehlike oluşturan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu 2 katlı metruk binayı yıktı.


Osmangazi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan, emniyet ve sağlık açısından risk oluşturan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, halkın can ile mal güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle yoğun şikâyetlere konu olan Koğukçınar Mahallesi Gündüz Sokak üzerinde yer alan 2 katlı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Binanın yıkılması, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçe sınırları içerisinde terk edilmiş halde olan, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, madde bağımlılarının meskenine dönüşen metruk binaları yıkmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Dündar, “Belediye olarak, kent merkezini oluşturan ilçemiz genelinde, halkın can ve mal güvenliği açısından metruk binaların oluşturduğu tehlikelerden kaynaklı yoğun şikayetler alıyoruz. Bu sorunun çözümü amacıyla da muhtarlarımız ve mahalle sakinlerinden gelen yıkım taleplerini değerlendirerek yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkımlarını gerçekleştiriyoruz” dedi.

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