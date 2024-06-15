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Yaşam Osmangazi Köprüsü'nde tatilci yoğunluğu
Yaşam

Osmangazi Köprüsü'nde tatilci yoğunluğu

Yeniakit Publisher
2024-06-15 03:29:00 -

9 günlük bayram tatilinin başlaması ile Avrupa Yakası'ndan Anadolu’nun farklı şehirlerine gitmek isteyen tatilciler Osmangazi Köprüsü'nde yoğunluk oluşturdu.

Önemli geçiş noktalarından Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. Yalova, Bursa, İzmir istikametine giden sürücüler zaman zaman gişelerde yoğunluk oluşturuyor.

Kurban Bayram'ı tatilinin başlaması ile Anadolu’nun farklı şehirlerine gitmek isteyen tatilcilerin yolculuğu sürüyor. Önemli geçiş noktalarından Osmangazi Köprüsü'nde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma komutanlığı ekipleri de 24 boyunca güzergah üzerinde denetim gerçekleştiriyor. 5 bin 310 personel ise bayram boyunca vatandaşların huzuru için görev yapacak.

Kaynak: İHA

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