Osmaneli’nde tanıtım filmi çekildi

Ünlü fotoğraf sanatçıları Faruk Akbaş, Ahu Akbaş ve Tamer Günal tarafından Bilecik’in Osmaneli ilçesinde fotoğraf etkinliği kapsamında tanıtım filmi çekildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, “Osmaneli turizmde yükselen değer olurken üniversitelerimizin, sanatçılarımızın da ilgi odağı oldu. İlçemizde gerçekleştirilen fotoğrafçılık sanatı etkinliği belediyemize tanıtımda kullanabileceğimiz birçok fotoğrafı da ücretsiz olarak kazandırdı. Üç gündür ilçemizde Osmaneli tanıtım filmi yaparak bizlere büyük destek olan dünyaca ünlü fotoğraf sanatçımız Faruk Akbaş’a, eşi ahu Akbaş’a, Tamer Günal’a, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Murat Işık hocamıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.