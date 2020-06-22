  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Osmancık’ın bazı köyleri içme suyu ve fosseptik hizmeti alacak

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı bazı köylere fosseptik, içme suyu, kilit beton parke, istinat duvarı, menfez, sulama tesisi ve trapez kanal hizmetleri yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:04:08 -
Osmancık’ın bazı köyleri içme suyu ve fosseptik hizmeti alacak

Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı bazı köylere fosseptik, içme suyu, kilit beton parke, istinat duvarı, menfez, sulama tesisi ve trapez kanal hizmetleri yapılacak.


Osmancık İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı tarafından, ilçeye bağlı Girinoğlan Köyü ve Baldıran Köyü Kumbel Mahallesine bireysel fosseptik yapım işi, Seki, Sekibağ, Pelitçik, Sarıalan, Köyleri, Konaca Köyü Mamaştepe Mah. Baldıran Köyü Kumbel Mah. içme suyu yapım işi, Başpınar, Yeni Danışment, Kumbaba, Ovacıksuyu köyü Kabalave Yoldere mahallesi, Yağsiyen Havdan Mahallesi, B.M.Paşa Bekirçavuş ve Ayvalık Mahallesi, Akören, Pelitçik, Umaç, Sarıalan, Deller, Tepeyolaltı Yörük Mahallesi olmak üzere 12 Köyde kilit beton parke taşı döşeme işi 25 Haziran tarihinde, Aydın, Yukarızeytin köyleri istinat duvarı, Gökdere ve Tepeyolaltı Grup Köy yolu menfez yapım işi, Gecek köyü yer üstü sulama tesisis tamamlama yapım işi, Hanefi, Avlağı, Konaca Köyleri istinat duvarı ve Çayır Köyü trapez kanal yapım işi 30 Haziran 2020 tarihinde Kaymakamlık toplantı salonunda köylere hizmet götürme birliği ihale yönetmeliğinin 18’inci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı