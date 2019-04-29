Osman Öcalan: Kandil'in meşruiyeti kalmadı

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi, siyasetçi Osman Öcalan, PKK’nın başkansız ve siyasetsiz olduğunu, Kandil yöneticilerinin de meşruiyetinin kalmadığını ileri sürdü. Osman Öcalan, 'Cemil Bayık ve Karayılan">Murat Karayılan'ın liderlik yapma kabiliyetleri yok” dedi.

K24'te yayınlanan Rojev programına katılan Osman Öcalan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bayık ve Karayılan'ın liderlik yapacak düzeyleri yok"

Öcalan, “Şu an Kandil'de bulunanlar, PKK'nin liderliğini yapamıyor” dedi.

Osman Öcalan devamında şöyle konuştu:

“PKK özgür bir şekilde hareket etmiyor. Her şey onların kontrolünde değil. Baskı ve tehditle kontrolü sağlamaya çalışıyorlar. Bu yüzden Kandil yönetiminin meşruiyeti yoktur. Başkan'larının fikirlerinin halka ulaşmasına izin vermiyorlar.”

“PKK lidersiz yürüyor. Bazı kişiler: Cemil Bayık, Karayılan">Murat Karayılan denilen kişiler var ancak gerçekten başkanlık yapacak biri yok. Düzeyleri yetmiyor” diyen Osman Öcalan, “Siyasi veya askeri anlamda bazı tecrübelere sahip olsalar da liderlik yapma kabiliyetleri yok. Bu açıdan bakıldığında PKK siyasetsiz kalmıştır” ifadelerini kullandı.

"Kandil yönetimi, Öcalan'ın mesajının kamuoyuna ulaşmasına engel oldu"

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlere de değinen terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan, “Seçim döneminde Kandil yönetimi, Öcalan'ın mesajının kamuoyuna ulaşmasına engel oldu” ifadesini kullandı.