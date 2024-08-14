Osman Müftüoğlu ‘Halsizliği kökten bitiriyor’ diye önerdi: Kabuklarıyla yiyenlerin demir depoları doluyor

Birçok kuruyemişin faydası bulunur ancak çok daha ucuz ve yararlı olanı birçok kişinin severek tüketmesine sebep oluyor. Peki, sağlıklı bir beden ve yüksek kan değerleri için hangi kuruyemiş iyi geliyor? Konuyla ilgili detayları Doktor Osman Müftüoğlu paylaştı.

Kabak çekirdeği, sağlık için pek çok fayda sunan bir besin kaynağıdır. Yüksek besin değeri ile bilinen kabak çekirdeği, içerdiği sağlıklı yağlar, proteinler, lifler, vitaminler ve mineraller sayesinde çok yönlü sağlık avantajları sağlar.

Bu çekirdekler, özellikle kalp sağlığını destekler, sindirimi düzenler, kan şekerini dengeleyebilir ve güçlü antioksidan etkiler sunar. Çeşitli yemeklerde kullanılabilen ve lezzetli bir atıştırmalık olarak da tercih edilen kabak çekirdeği, sağlıklı bir diyetin önemli bir parçası olabilir.

YORGUNLUK VE HALSİZLİK TARİHE KARIŞIYOR

Dr. Osman Müftüoğlu, kabak çekirdeği tüketiminin pek çok sağlık yararı sunduğunu vurguluyor ve özellikle kabak çekirdeğinin kabuklarıyla birlikte tüketilmesinin önemine dikkat çekiyor. Günlük bir avuç kabak çekirdeği tüketmenin, demir eksikliği başta olmak üzere, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlara iyi geldiğini belirtiyor. Ancak fazla tüketiminin sivilce yapma, kilo alma gibi yan etkilere neden olabileceğine de işaret ediyor.

Müftüoğlu, kabak çekirdeğinin sağlıklı yaşam tarzı ve dengeli beslenme programlarının önemli bir parçası olarak görülmesini öneriyor. Ayrıca, sağlık bilinci artan günümüzde, bu doğal atıştırmalık çeşidinin insanlar arasında daha popüler hale gelmesinin mümkün olduğunu ifade ediyor.

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MAGNEZYUM VE DEMİR AÇISINDAN EN ZENGİN ÜRÜN

Müftüoğlu, susam, karpuz çekirdeği, keten tohumu, kabak ve ayçiçeği çekirdeği ile ilgili faydaların bulunduğundan bahsederek şunları söyledi:

“Hepsi çok faydalı ama kabak çekirdeği içerisindeki magnezyum yükü, demir yükü, kabak çekirdeği içerisindeki serotonin ve melatonin üreten, yani uyku ve mutluluk hormonu üreten triptofan hammaddesi yükü nedeniyle ayçiçeği çekirdeğinden biraz daha yüklü bir çekirdek türü.”

DEMİR İÇİN KABAK ÇEKİRDEĞİNİ BÖYLE TÜKETİN

Dr. Osman Müftüoğlu, kabak çekirdeğinin özellikle akşam saatlerinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketilmesini öneriyor. Müftüoğlu, mide sağlığı yerinde olanlar için kabak çekirdeğinin kabuğuyla birlikte tüketilmesinin faydalı olacağını belirtiyor. Kabak çekirdeği kabuğunun, bitkisel demir açısından çok zengin bir kaynak olduğunu ve demir eksikliğine karşı iyi bir seçenek sunabileceğini ifade ediyor.