Osman Gazi'nin oğlu Çoban Bey türbesi başında anıldı

Yıldırım Belediye Başkanı Özgen Keskin, Bursa'nın manevi yıldızlarına ve eserlerine sahip çıktıklarını söyledi. Yıldırım Belediyesi Mehter Takımı'nın verdiği konserle başlayan anma töreninde konuşan Başkan Keskin, tarihte önemli görevler üstlenen şahsiyetleri anmanın önemine değindi. Yıldırım Belediyesi olarak tarihi mirasa sahip çıkma konusunda titizlik gösterdiklerinin altını çizen Keskin, Çoban Bey gibi birçok tarihi ismi andıklarını ve tarihi miraslara sahip çıktıklarını belirtti. Göreve geldiklerinden bu yana Yıldırım'a birçok yıldız proje kazandırdıklarına vurgu yapan Keskin, “İlçemize biri devlet biri vakıf üniversitesi olmak üzere iki üniversite kazandırıyoruz. Yeni Adliye Sarayı da Yıldırım'a yapılacak. Biz belediye olarak Yıldırım'ı kalkındırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gelecek için çalıştığımız gibi geçmişimizi de yeni nesillerimize unutturmamak için birçok çalışmaya imza atıyoruz. Manevi yıldızlarımızı göreve geldiğimizden bu yana anıyoruz, yad ediyoruz ve bıraktıkları eselere sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.