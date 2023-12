Osman, Can ve Selahattin için takla üstüne takla! Hukuk olmadan ekonomi düzelmezmiş

Sözde Nurcu Yeni Asya gazetesi, AK Parti'yi bölme planıyla kurulup CHP'nin kuklası haline gelen DEVA Partisi'nde Sivil Toplumla İlişkiler Başkanlığı yapan Hasan Karal'ın safsatasını haber yaptı.

"Hukuki güven olmadan ekonomi düzelmez" sözleri öne çıkaran Sözde Nurcu Yeni Asya'ya; Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ayar verdi.

Karahasanoğlu şunları kaydetti:

"Bunlar düzelmeden mi diyorlar yoksa Osman Kavala mı diyorlar? Kanunlar, kanunlar... Ceza kanunun şu maddesi yanlış kardeşim bunu düzeltin. Babadan dolayı oğlu, oğlundan dolayı babayı cezalandırıyorsunuz bu maddelerden mi diyorlar? Demiyorlar. Ne diyorlar Osman Kavala..

85 milyonluk Türkiye'den bahsediyoruz. 5 milyon da mülteciler 90 milyon, 1 yıl içerinde 50 milyon da turist geliyor 140 milyonluk Türkiye'den bahsediyoruz.

Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Can Atalay..

Can Atalay, Can Atalay, Can Atalay... Can Dündar da Almanya'da. Can Atalay'da kaçsaydı da kurtulsaydık. 3 kişiye indirgediler, Türkiye'de hukukun olup olmamasını.

Amerika'da hukuk mu var? Bebeklerin öldürülmesine destek veren, uçak gemisiyle destek veren Amerika'da hukuk mu var?