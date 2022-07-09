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Medya Osman Bey'in son hali şaşırttı!
Medya

Osman Bey'in son hali şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey rolüyle büyük beğeni toplayan ve ikinci kez anne-babalık heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile ev halini paylaşınca saçlarıyla gündem oldu. Yakışıklı yarışmacıya yorum yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 15:43:00 -
Osman Bey'in son hali şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisindeki Osman Bey rolüyle büyük beğeni toplayan ve ikinci kez anne-babalık heyecanı yaşayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile ev halini paylaşınca saçlarıyla gündem oldu. Yakışıklı yarışmacıya yorum yağdı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, sosyal medyada yeni bir pozlarını paylaştı. Yeniden anne-baba olma hazırlığında olan çiftin doğal pozu olay oldu.

Burak Özçivit'in saçları, gören herkesi şoke etti.

Kabarık saçları dikkat çeken Burak Özçivit'e yorum yağdı.

Hayranları ünlü isme; "Saçlar alev almış", "Ne oldu saçlarına?", "Fahriye ne yaptın eşine?", "Saçlarına ne oldu, elektrik mi çarptı?” gibi yorumlarla takıldı.

 

 


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