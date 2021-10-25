Osman Bey'e hain tuzak! Yeni tanıtım yayınlandı
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 68. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Malhun Hatun'un "Her Haçlı ordusunun karşısına çıkacak bir Selahaddin vardır!" sözleri damga vurdu.
Katalanlardan Osman Bey'e karşı hain tuzak
Tanıtımda Katalanların Osman Bey'in eşleri Malhun Hatun ve Bala Hatun'a tuzak kurup saldırdığı görüldü. Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 27 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.