Osman Bey gözünü kararttı! Kuruluş Osman 72. Bölüm fragmanı yayınlandı
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın 72. Bölüm fragmanı yayınlandı
Osman Bey gözünü kararttı! Kadrosunda Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Rüzgar Aksoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı, atv’nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, ekrana gelen 71’inci bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.
‘Türk Evladı’ etiketiyle sosyal medyada damga vuran Kuruluş Osman’ın 72. bölüm fragmanı da yayınlandı.