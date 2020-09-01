OSM (Online soccer manager)

OSM nedir? Online soccer manager kısa adıyla OSM oyunu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın bir oyundur.

OSM nasıl oynanır?

Tüm dünyada ve ülkemizde yaygın olarak oynanan Online soccer manager oyununun nasıl oynandığı merak edilir. OSM oyunu oynamak için öncelikle yapmanız gereken tr.onlinesoccermanager.com sayfasına giriş yapmaktır.

Takım seçimi nasıl yapılır?

Oyuna başladığınızda ilk olarak takım seçmeniz gerekir. Birçok çeşitli futbol liginin tüm takımları mevcuttur ve bunlardan birini seçebilirsiniz. İspanya liginden Real Madrid'den Barcelona'ya Real Betis'e Sevilla'ya; Türkiye liginden Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Bursaspor'dan Osmanlıspor'a kadar tüm liglerden dilediğinizi seçebiliyorsunuz. Takımlar seçtiğiniz zamanki gerçek oyuncularına göre güncellenir. Yani oyun her zaman günceldir. Farklı farklı serverlerden takım seçmek mümkündür.

OSM takım transferi nasıl olur?

OSM'de seçmiş olduğunuz takımınıza transferler yapabilirsiniz. Transfer'i transfer listesinden veya direkt olarak takımlara teklif ile de yapabilmektesiniz. Aynı zamanda oyunda futbolcu satmak da mümkün.

Oyunda alınan oyuncuların genç yaşta olması avantajdır. Oyuncuları antrenman yaptırırken genç yaştaki oyuncuların gelişim göstermesi çok daha yüksektir. Örneğin: 15-20 yaş en iyi gelişim yaş grubudur.

Kendi oyun planınızı, ilk 11'nizi, dizilişinizi dilediğiniz şekilde belirleyebilirsiniz.

Takımınızın atak şeklini mevkilerin konumunu, pasların hızını, pres oranını, ne kadar ofansif ne kadar defansif oynayacaği gibi taktikleri belirleyebilirsiniz.

OSM oyuncu seçimi nasıl yapılır?

Takımda hangi oyuncu kaptan olacak, hangi oyuncu serbest vuruşçu olacak bunları de belirleme imkanına sahipsiniz.

OSM sponsor seçimi nasıl yapılır?

Takımınızın finanssal kaynağı olacak sponsorlar seçebilirsiniz. Bu sponsorlardan ayrıca gelirler elde etmeniz mümkün.

Takımınızın durumu ile ilgili Yönetim Kurulu’na fikir danışabilirsiniz.

OSM oyunu yaş sınırı var mı?

OSM oyununda 13 yaş sınırı vardır.

Osm Promosyon Kodu nasıl kullanılır?

Osm Promosyon Kodu için öncelikle Osm hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşeden menü alanına tıklayın.

Açılan sayfadan iş kulübü seçeneğine gelin ve tıklayın.

Daha sonra sol alt köşede promosyon kodu butonu çıkacaktır.

Butona tıklayın ve gelen ekrana, bizlerden temin ettiğiniz promosyon kodunu yazın.

OSM uygulaması nasıl indirilir?

OSM oyunu Play store mağazasında Online Soccer Manager (OSM) 2020 - Futbol oyunu adıyla yer almaktadır. Play store mağazasından bu isimle aratarak uygulamayı cihazınıza indirebiirsiniz. Ayrıca App Store mağazasından da uygulamayı indirmeniz mümkün.

OSM (Online Soccer Manager) Play Store'dan indirmek için tıklayın

OSM (Online Soccer Manager) App Store'dan indirmek için tıklayın