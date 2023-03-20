OSD’de Cengiz Eroldu güven tazeledi

Başkan Vekili Süer Sülün, Başkan Yardımcıları Münür Yavuz, Erdoğan Şahin, Aykut Özüner ve Muhasip Üye Yusuf Tuğrul Arıkan oldu. Eroldu, “Bütün zorluklara rağmen gene otomotiv sektörü olarak çıtayı yükseltmek istiyoruz. Sektör olarak Avrupa’da ilk 3 ülke, dünyada da ilk 10 ülke içinde olma gibi bir stratejik hedefimiz var. Bu hedeflerimiz ülke ekonomisine olumlu katkı yapacak. Cumhuriyet’imizin de 100’üncü yılında biz otomotiv sektörü temsilcileri olarak bu hedefler arkasında koşmaya, çalışmaya devam edeceğiz. Bundan hiçbir zaman geri adım atmayacağız” dedi.

Yaralar sarılıyor

Eroldu, şöyle konuştu: “Otomotiv sektörü depremlerin yaralarını sarma konusunda var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Sektör olarak biz 1999 Gölcük depreminden dersimizi almıştık. Onun için aslında hızlı reaksiyon gösterdik. Üyelerimiz 6 Şubat gününden bu yana afetzedelere desteklerini sürdürüyorlar. OSD üyeleri bu süreçte AFAD’a 30’un üzerinde aracı hibe etti, 60’ın üzerinde aracı kullanıma tahsis ettiler. 129’u arama kurtarma ekibi olmak üzere 200’e yakın uzman insan desteği sağladılar. 72’si tır olmak üzere 100’ün üzerinde araçla malzeme sevkiyatı gerçekleştirdiler. Deprem bölgelerinde üyelerimiz ve hizmet ağımız çalışanlarından ve ailelerinden maalesef kayıplarımız oldu. Yıkılan, ağır ve orta hasarlı tesislerimiz var. Gerek teşkilatlarımız gerekse tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere desteklerimize devam ediyoruz. Bu felâketlerin ve yaşadığımız sorunların üstesinden gelmenin en önemli yolu da ülkenin üretip ihraç etmeye devam etmesidir. Ülkenin değer oluşturmaya devam etmesi lazım. Bu da aslında otomotiv sanayimize bu sene daha da önemli sorumluluklar getirmiş durumda” dedi.

İlk 13'teyiz

Ayrıca Türkiye’nin 2022 yılında dünyanın en çok araç üreten 13’üncü ülkesi olma konumunu koruduğunu hatırlatan Eroldu, “Türkiye otomotiv sanayisinin global arenadaki yerine baktığımız zaman Avrupa Birliği’nde ticari vasıtalarda ve traktörde birinciliğimizi devam ettirdiğimizi görüyoruz. Tüm bunlar, son 50 yıl boyunca Türk otomotiv sanayisinin taş üstüne taş koyarak geldiği sonuçlardır. 2023 yılına da aslında iyi bir başlangıç yaptık” şeklinde konuştu.